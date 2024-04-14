Еврокомиссия может расширить санкции против Ирана

Руководство Евросоюза рассмотрит вопрос расширения санкций против Ирана из-за атаки на Израиль в ночь на 14 апреля.

Руководство Евросоюза рассмотрит вопрос расширения санкций против Ирана из-за атаки на Израиль в ночь на 14 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции могут ужесточить против производства Ираном дронов и ракет: "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет".

Перед этим глава Еврокомиссии участвовала в видеоконференции с лидерами стран G7.

"Мы выражаем нашу солидарность и поддержку народу Израиля и подтверждаем нашу непоколебимую приверженность его безопасности. Действия Ирана рискуют спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию", - заявила фон дер Ляйен. При этом она отметила, что всем сторонам конфликта стоит проявлять максимальную сдержанность.

В декабре 2023 года Евросоюз ввел санкции против пяти иранских компаний по производству беспилотников. Это произошло после того, как вооруженные силы Украины сообщили, что российская армия использует иранские дроны "Шахед", произведенные в России. При этом глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что Иран не поставлял России дроны и ракеты для применения в Украине.