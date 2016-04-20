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    Еврокомиссия может предложить Турции безвизовый режим 4 мая

    Страна к этому времени должна выполнить все необходимые условия

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия (ЕК) может 4 мая предложить Турции безвизовый режим, если страна к этому времени выполнит все необходимые условия.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном сегодня в Брюсселе.

    "Еврокомиссия представит третий отчет по прогрессу визовой либерализации для Турции 4 мая. Если Турция предпримет необходимые меры для выполнения остающихся условий, то отчет будет сопровождаться законодательным предложением перенести Турцию в безвизовый список ", -  отмечается в заявлении.

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