Еврокомиссия может предложить Турции безвизовый режим 4 мая

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия (ЕК) может 4 мая предложить Турции безвизовый режим, если страна к этому времени выполнит все необходимые условия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Еврокомиссия представит третий отчет по прогрессу визовой либерализации для Турции 4 мая. Если Турция предпримет необходимые меры для выполнения остающихся условий, то отчет будет сопровождаться законодательным предложением перенести Турцию в безвизовый список ", - отмечается в заявлении.