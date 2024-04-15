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Еврокомиссия может до лета выделить Украине 3,4 млрд евро по Ukraine Facility

Еврокомиссия может до лета выделить Украине 3,4 млрд евро по Ukraine Facility Еврокомиссия (ЕК) ожидает выполнения Киевом согласованных ранее условий, что позволит выделить в рамках инструмента Ukraine Facility еще 1,5 млрд евро в апреле.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 12:11
Еврокомиссия может до лета выделить Украине 3,4 млрд евро по Ukraine Facility

Еврокомиссия (ЕК) ожидает выполнения Киевом согласованных ранее условий, что позволит выделить в рамках инструмента Ukraine Facility еще 1,5 млрд евро в апреле.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Следующий платеж (по Ukraine Facility) в размере 1,5 млрд евро запланирован на этот месяц, если условия политики будут выполнены", - говорится в его заявлении для прессы по итогам прошедшего 12 апреля в Люксембурге заседания совета министров стран ЕС (ECOFIN).

По словам Домбровскиса, ЕК в настоящее время оценивает план Украины (разработанный правительством страны для реализации программы Ukraine Facility) с целью составления квартальных показателей реформ и инвестиций, которые необходимо осуществить, чтобы разблокировать будущие выплаты.

"В ближайшее время мы завершим эту работу и передадим оценку (Европейскому) совету. Как только одобрение будет получено, это откроет путь Украине к получению предварительного финансирования в размере 1,9 млрд евро, скорее всего, в мае", - уточнил он.

Таким образом, суммарно в апреле-мае страна может получить от ЕС 3,4 млрд евро.

Домбровскис напомнил, что инструмент Ukraine Facility объемом 50 млрд евро, рассчитанный на период до 2027 года, призван помочь Украине сохранить ключевые государственные услуги и обеспечить функционирование государства. Первый транш в размере 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования был выделен в марте.

Основное внимание в этом документе уделяется структурным реформам для устранения барьеров на пути роста, инвестициям в ключевые сектора и мерам, направленным на сближение правил и стандартов Украины и ЕС в рамках планов Киева по вступлению в Евросоюз.

Как сообщалось ранее, общий бюджет Ukraine Facility будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Из общей суммы на поддержку бюджета будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.

Европейский парламент в конце февраля утвердил регламент Ukraine Facility.

Для запуска Ukraine Facility правительство Украины должно было разработать план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также конкретизировать реформы и инвестиции, необходимые для вступления в ЕС. Особый акцент делается на реформировании госуправления, верховенстве права, борьбе с коррупцией и эффективном финансовом управлении. Этот план был утвержден кабинетом министров Украины 18 марта.

Украина и Евросоюз 12 марта подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

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