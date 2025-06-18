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Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС

Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС
Другие страны
18 июня 2025 г. 16:29
Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС

Европейская комиссия сегодня приняла решение о подаче в суд ЕС сразу на ряд стран-членов Сообщества по различным вопросам, в списке оказались Португалия, Польша, Греция, Швеция, Болгария, Испания, Ирландия и Германия.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Еврокомиссии.

Чаще всего в списке упоминается Польша, которую, как предполагает Комиссия, можно обвинить в нарушениях в сфере правосудия по экологическим вопросам, а также в том, что страна не приняла обязательную к выполнению Директиву о питьевой воде. Кроме того, Польше вменяется неправильное применение правил Европейского ордера на арест - в этом же обвиняется и Швеция.

Греция, по утверждению Еврокомиссии, не приняла план действий по борьбе с шумом, а Болгария, Ирландия и Португалия не соблюдают требования Регламента о борьбе с террористическим контентом в интернете.

Кроме того, Португалия предстанет перед Судом ЕС и за то, что не уведомила о принятых мерах в сфере акцизного налогообложения.

Комиссия приняла решение передать в Суд ЕС дело против Испании за неполное внедрение в национальное законодательство правил о прозрачных и предсказуемых условиях труда, а также против Германии - за несоблюдение директив ЕС в сфере государственных закупок.

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