Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС

Еврокомиссия инициирует судебные иски против ряда стран ЕС

Европейская комиссия сегодня приняла решение о подаче в суд ЕС сразу на ряд стран-членов Сообщества по различным вопросам, в списке оказались Португалия, Польша, Греция, Швеция, Болгария, Испания, Ирландия и Германия.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Еврокомиссии.

Чаще всего в списке упоминается Польша, которую, как предполагает Комиссия, можно обвинить в нарушениях в сфере правосудия по экологическим вопросам, а также в том, что страна не приняла обязательную к выполнению Директиву о питьевой воде. Кроме того, Польше вменяется неправильное применение правил Европейского ордера на арест - в этом же обвиняется и Швеция.

Греция, по утверждению Еврокомиссии, не приняла план действий по борьбе с шумом, а Болгария, Ирландия и Португалия не соблюдают требования Регламента о борьбе с террористическим контентом в интернете.

Кроме того, Португалия предстанет перед Судом ЕС и за то, что не уведомила о принятых мерах в сфере акцизного налогообложения.

Комиссия приняла решение передать в Суд ЕС дело против Испании за неполное внедрение в национальное законодательство правил о прозрачных и предсказуемых условиях труда, а также против Германии - за несоблюдение директив ЕС в сфере государственных закупок.