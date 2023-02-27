Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску депортированных РФ украинских детей

Европейская комиссия совместно с Польшей запускает инициативу по совместному сбору доказательств о принудительной депортации Россией украинских детей и их поиске.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.
"С начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей - это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН", - сказала Спинант.
По словам спикера, цель инициативы - объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти и вернуть домой похищенных детей, а причастные к преступлениям были привлечены к ответственности.