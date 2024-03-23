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Еврокомиссия и НАТО осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Еврокомиссия и НАТО осудили теракт в "Крокус Сити Холле" Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно осудили теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл".
Другие страны
23 марта 2024 г. 17:12
Еврокомиссия и НАТО осудили теракт в Крокус Сити Холле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно осудили теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Как передает Report, об этом они написали в социальной сети "Х".

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на посетителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать эти гнусные преступления. Наши глубокие соболезнования жертвам и их семьям", - написала представитель НАТО.

"Я строго осуждаю террористическое нападение на "Крокус Сити Холл" в Москве", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Версия на английском языке NATO, EU condemn terrorist attack in Moscow
Версия на азербайджанском языке NATO və Aİ Moskvadakı terror aktını pisləyib

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