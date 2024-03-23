Еврокомиссия и НАТО осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно осудили теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла одновременно осудили теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл".

Как передает Report, об этом они написали в социальной сети "Х".

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на посетителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать эти гнусные преступления. Наши глубокие соболезнования жертвам и их семьям", - написала представитель НАТО.

"Я строго осуждаю террористическое нападение на "Крокус Сити Холл" в Москве", - подчеркнула глава Еврокомиссии.