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Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС

Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Украине на 50 млрд евро с погашением за счет замороженных активов России и под гарантии бюджета ЕС.
Другие страны
16 июля 2024 г. 14:49
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС

Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Украине на 50 млрд евро с погашением за счет замороженных активов России и под гарантии бюджета ЕС.

Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС Паоло Джентилони перед заседанием Совета ЕС по экономике и финансам.

Кредит будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Рио-де-Жанейро. Комиссия стремится завершить процесс до конца года, пока действуют гарантии бюджета ЕС.

"Но возможность использовать этот резерв в качестве гарантий сохраняется только до конца этого года. Поэтому нам необходимо завершить весь процесс, в том числе трехстороннее согласование и законодательное - с участием Европарламента - до конца этого года. Поэтому срочно необходимо начать этот процесс", - пояснил он.

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Версия на английском языке European Commission preparing proposal for loan to Kyiv guaranteed by EU funds

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