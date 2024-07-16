Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС

Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Украине на 50 млрд евро с погашением за счет замороженных активов России и под гарантии бюджета ЕС.

Европейская комиссия готовит предложение по кредиту Украине на 50 млрд евро с погашением за счет замороженных активов России и под гарантии бюджета ЕС.

Как передает Report, об этом заявил комиссар ЕС Паоло Джентилони перед заседанием Совета ЕС по экономике и финансам.

Кредит будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Рио-де-Жанейро. Комиссия стремится завершить процесс до конца года, пока действуют гарантии бюджета ЕС.

"Но возможность использовать этот резерв в качестве гарантий сохраняется только до конца этого года. Поэтому нам необходимо завершить весь процесс, в том числе трехстороннее согласование и законодательное - с участием Европарламента - до конца этого года. Поэтому срочно необходимо начать этот процесс", - пояснил он.