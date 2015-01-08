Еврокомиссия готова предоставить Украине дополнительно 1,8 млрд. евро помощи

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Европейская Комиссия (ЕК) готова предоставить Украине дополнительно 1,8 млрд. евро макрофинансовой помощи. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном сегодня.

"Сегодня Еврокомиссия предложила новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 1,8 млрд. евро в виде среднесрочных кредитов. Новая программа, которая должна быть утверждена Европарламентом и Советом ЕС, предназначена для поддержки Украины в преодолении экономических и финансовых проблем", - отмечается в заявлении.