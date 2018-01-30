Еврокомиссия готова подать в суд на девять стран ЕС

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Еврокомиссия предупредила министров девяти стран-членов ЕС, что подаст на них в суд, если они не предложат меры по улучшению качества воздуха и не предпримут шаги, предотвращающие его загрязнение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

В Брюсселе сегодня состоялась министерская встреча по вопросам чистоты воздуха, в которой приняли участие представители Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Франции и Чехии. Эти страны уже получили мотивированное заключение ЕК в связи с превышением допустимого уровня загрязнения воздуха в соответствии с действующими нормами ЕС, теперь ЕК может подать на них в Суд ЕС.

По словам К.Велла, ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 400 тысяч граждан стран ЕС.

"Страны-члены несут ответственность, они должны действовать, бездействие имеет правовые последствия для соответствующих стран-членов", - сказал еврокомиссар, отметив, что "министрам напомнили как об ответственности, так и о правовых последствиях".

Отвечая на вопрос, обратится ли ЕК в суд, он сказал: "Да, мы сделаем это".

"Единственное, что может помешать ЕК обратиться в суд, это меры, которые они предъявят и действия, которые они предпримут в своих странах, достаточные для того, чтобы безотлагательно достичь поставленных целей", - подчеркнул К.Велла.