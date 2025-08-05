Еврокомиссия: Договоренности между ЕС и США уже действуют

Договоренности политического соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами уже действуют. США снизили тарифы согласно исполнительному указу, подписанному на прошлой неделе, что значит потолок в 15% на экспорт из ЕС действует.

Договоренности политического соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами уже действуют. США снизили тарифы на экспорт из ЕС в соответствии с исполнительным указом, подписанным на прошлой неделе. Это означает, что теперь действует потолок в 15% на европейский экспорт в США.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Европейской комиссии, вовлеченный в переговоры с американской стороной.

Он не смог назвать точные сроки, когда может быть готово и обнародовано совместное заявление президентов Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и США Доналда Трампа, которое должно письменно закрепить достигнутые в Шотландии договоренности. По его словам, этот документ должен принести некоторую определенность, хотя и не является юридически обязывающим.

"Мы находимся в чрезвычайно важной ситуации. Конечно, я бы хотел представить вам сегодня совместное заявление, но фактически мы можем уже продемонстрировать эффективные результаты этого заявления", - отметил представитель Еврокомиссии.

По словам еврочиновника, "Европа не празднует, но смогла вздохнуть с облегчением", поскольку в противном случае сегодняшняя ситуация и шансы на последующие договоренности были бы значительно хуже.

Работа над окончательным оформлением соглашения продолжается. "Со стороны ЕК мы готовы, мы продолжаем взаимодействовать с нашими американскими партнерами, у которых сейчас действительно много дел. Я не могу точно назвать сроки публикации совместного заявления, но мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - подчеркнул представитель ЕК.

Он также добавил, что для некоторых секторов, включая европейский автопром, остаются действующими пошлины – 25% плюс 2,5%. Однако в ближайшее время ожидаются изменения. "Прошлая пятница касалась взаимных тарифов, что является отдельной правовой основой и отдельной тарифной мерой", - пояснил представитель Еврокомиссии.