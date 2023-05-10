О нас

Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии

Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии Победитель досрочных апрельских парламентских выборов - коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) - выдвинет в качестве кандидата на пост премьер-министра страны еврокомиссара по делам молодежи и
Другие страны
10 мая 2023 г. 11:31
Еврокомиссара Марию Габриель выдвинут на пост премьер-министра Болгарии

Победитель досрочных апрельских парламентских выборов - коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) - выдвинет в качестве кандидата на пост премьер-министра страны еврокомиссара по делам молодежи и инновациям Марию Габриель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду с парламентской трибуны сообщил лидер ГЕРБ - СДС, бывший премьер-министр Бойко Борисов.

"В рамках нашего мандата [на право формирования правительства] кандидатом на пост премьера будет нынешний болгарский еврокомиссар Мария Габриель", - сообщил Борисов, уточнив, что Габриель лично встретится с представленными в парламенте политическими партиями.

Во вторник президент Болгарии Румен Радев объявил, что 15 мая вручит коалиции ГЕРБ - СДС первый мандат на право формирования правительства. У блока ГЕРБ - СДС будет семь дней на попытку сформировать парламентское большинство и представить свой состав правительства.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 2 апреля, с началом работы парламента лидеры политических объединений пытаются наладить продуктивный диалог со своими оппонентами, но выйти на конструктивное сотрудничество и договориться о парламентском большинстве, пока не удается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi