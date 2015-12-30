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    ​Еврокомиссар: Турция вряд ли вступит в ЕС в ближайшее десятилетие

    Эттингер видит серьезную угрозу распада ЕС, которая заключается в приходе к власти в европейских странах популистских правительств

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Вступление Турции в ЕС не произойдет в ближайшее десятилетие, при этом есть опасение, что Евросоюз распадется.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер в интервью таблоиду Bild.

    "Вступление Турции (в ЕС) не произойдет в это десятилетие, возможно, оно не произойдет и в следующее десятилетие", - сказал Эттингер.

    Он добавил, что "видит серьезную угрозу распада ЕС", которая заключается в приходе к власти в европейских странах "нестабильных и популистских правительств".

    По словам еврокомиссара, все страны в Европе должны сохранить возможность вступить в ЕС, если "они выполнят условия". Речь, в частности, идет о западно-балканских государствах, добавил Эттингер.

    "Однако необходимы строгие условия приема. Нам не повредит, если ЕС в течение ближайших 10 лет приобретет больше новых членов", - сказал еврокомиссар.

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