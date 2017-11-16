Еврокомиссар: Сербия может присоединиться к ЕС в 2025 году

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сербия может присоединиться к Евросоюзу в 2025 году, если в 2023-м завершит переговоры о вступлении в объединение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан по итогам заседания совета ассоциации и стабилизации ЕС - Сербия.

"Комиссия ежедневно работает над этим процессом, срок вступления в 2025 году амбициозен, но я должен сказать: если все будут вкладываться и участвовать в процессе, это выполнимо", - заявил Й.Хан.

По его словам, для вступления в ЕС в 2025 году необходимо завершить всю подготовительную работу и переговоры в 2023 году, потому что "потом начнется процесс переговоров в странах-членах, в Сербии, в Европарламенте, и нужно время от завершения переговоров до вступления".

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что сербская сторона надеется на открытие новых глав переговорного досье в декабре.