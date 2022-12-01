Еврокомиссар пригрозил Маску запретом Twitter в ЕС при несоблюдении правил

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе состоявшегося в среду разговора с бизнесменом Илоном Маском пригрозил запретить в Евросоюзе социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования конт

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе состоявшегося в среду разговора с бизнесменом Илоном Маском пригрозил запретить в Евросоюзе социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования контента.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Во время разговора в формате видеоконференции Бретон заявил Маску о необходимости отказаться от произвольного подхода к возвращению доступа к соцсети для ранее заблокированных пользователей и агрессивного продвижения дезинформации, а также согласиться на масштабный независимый аудит платформы к следующему году.

Бизнесмена предупредили, что в противном случае Twitter рискует нарушить новое законодательство ЕС в сфере цифровых услуг. Тьерри Бретон повторил, что соцсети грозит общеевропейский запрет или штраф в размере до 6% от ее глобального оборота при нарушении закона.