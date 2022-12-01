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Еврокомиссар пригрозил Маску запретом Twitter в ЕС при несоблюдении правил

Еврокомиссар пригрозил Маску запретом Twitter в ЕС при несоблюдении правил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе состоявшегося в среду разговора с бизнесменом Илоном Маском пригрозил запретить в Евросоюзе социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования конт
Другие страны
1 декабря 2022 г. 06:03
Еврокомиссар пригрозил Маску запретом Twitter в ЕС при несоблюдении правил

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе состоявшегося в среду разговора с бизнесменом Илоном Маском пригрозил запретить в Евросоюзе социальную сеть Twitter, если она не будет придерживаться правил ЕС относительно модерирования контента.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Во время разговора в формате видеоконференции Бретон заявил Маску о необходимости отказаться от произвольного подхода к возвращению доступа к соцсети для ранее заблокированных пользователей и агрессивного продвижения дезинформации, а также согласиться на масштабный независимый аудит платформы к следующему году.

Бизнесмена предупредили, что в противном случае Twitter рискует нарушить новое законодательство ЕС в сфере цифровых услуг. Тьерри Бретон повторил, что соцсети грозит общеевропейский запрет или штраф в размере до 6% от ее глобального оборота при нарушении закона.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı İlon Maskı Aİ-də tviteri qadağan etməklə hədələyib

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