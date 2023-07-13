Еврокомиссар: При необходимости ЕС сможет пережить зиму без российского газа

Евросоюз (ЕС) сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. В Европе хорошо подготовились к такому развитию событий.

Евросоюз (ЕС) сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. В Европе хорошо подготовились к такому развитию событий.

Как передает Report, об этом РБК-Украина заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о возможности прекращения транзита газа.

"Мы давно знаем, что Россия не является надежным партнером. Это стало совершенно очевидным для всех в тот момент, когда Россия решила в одностороннем порядке расторгнуть существующие газовые контракты с некоторыми государствами-членами. Это значит, что последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", - заявила еврокомиссар.

Одним из ключевых компонентов этой стратегии является обязательство заполнить подземные газохранилища (ПГХ) Европы до начала отопительного сезона.

"Нам удалось это сделать минувшей осенью. Наши хранилища сейчас заполнены примерно на 80%. Это не покрывает всех наших потребностей, но дает нам уверенность", - отметила Симсон.

В ЕС также была создана Энергетическая платформа, предназначенная для совместной закупки газа, напомнила она. Платформа была инициирована в апреле 2022 года в ответ на необходимость диверсификации поставок газа. Это включает ряд действий по природному газу и СПГ для обеспечения безопасности поставок и доступа ЕС к дешевой энергии, включая международный охват, агрегирование спроса и эффективное использование газовой инфраструктуры. Это также означает большую уверенность для государств-членов ЕС, не имеющих выхода к морю.

"Мы хорошо подготовлены, и готовы к любому сценарию. ЕС сплочен, и у нас есть надежные партнеры, которым мы можем доверять", - сказала еврокомиссар.