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Еврокомиссар: Пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США

Еврокомиссар: Пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США.
Другие страны
14 июля 2025 г. 11:30
Еврокомиссар: Пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США

Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по прибытии на заседание Совета ЕС по внешней торговле.

"Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной", - заявил он, подчеркнув, что письмо президента США Дональда Трампа в Брюсселе встретили с "разочарованием и сожалением".

Он добавил, что Евросоюз "намерен продолжать переговоры до нового дедлайна 1 августа".

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