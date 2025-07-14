Еврокомиссар: Пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США

Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США.

Американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по прибытии на заседание Совета ЕС по внешней торговле.

"Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной", - заявил он, подчеркнув, что письмо президента США Дональда Трампа в Брюсселе встретили с "разочарованием и сожалением".

Он добавил, что Евросоюз "намерен продолжать переговоры до нового дедлайна 1 августа".