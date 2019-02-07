Еврокомиссар полагает, что катастрофу мирового океана удастся избежать

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Человеку не придется отказаться от океанической рыбы из-за загрязнения океанов пластиком, надеется Еврокомиссар по окружающей среде, делам моря и рыболовству Кармену Велла (Karmenu Vella), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если мы продолжим выбрасывать пластик в океаны, если не будут предприниматься никакие действия, то придет время, когда там будет больше пластика, чем рыбы", - сказал он.

Однако он выразил надежду, что люди не придут к такой ситуации. Он считает, что момент, когда океаническую рыбу будет нельзя есть, потому что она опасна из-за пластика, не наступит.

"Я бы предположил, что нет. Мы работаем над тем, чтобы этого не произошло", - сказал он.