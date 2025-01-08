О нас

Еврокомиссар по торговле отверг заявления Макрона о функционировании ВТО

Еврокомиссар по торговле отверг заявления Макрона о функционировании ВТО Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) не функционирует должным образом.
Другие страны
8 января 2025 г. 13:38
Еврокомиссар по торговле отверг заявления Макрона о функционировании ВТО

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) не функционирует должным образом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Euronews.

Шефчович подчеркнул приверженность ЕС правилам организации и обвинил Макрона в скептицизме в данном вопросе.

"Мы привержены надлежащему функционированию и возрождению ВТО. Если ВТО хочет остаться наиболее значимым форумом для мировой торговой системы, она должна решать проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество в вопросах нынешней торговой системы, ради интересов всех", - заявил он перед встречей с гендиректором организации Нгози Оконджо-Ивеалой.

Ранее Макрон на его ежегодной встрече с послами в Париже осудил правила международной торговли. По его словам, их не соблюдают ни США, ни Китай.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı Makronun ÜTT ilə bağlı ittihamlarını rədd edib
Версия на английском языке EU trade chief dismisses Macron's criticism of WTO

Самое важное

Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
7 января 2025 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi