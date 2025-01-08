Еврокомиссар по торговле отверг заявления Макрона о функционировании ВТО

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) не функционирует должным образом.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Euronews.
Шефчович подчеркнул приверженность ЕС правилам организации и обвинил Макрона в скептицизме в данном вопросе.
"Мы привержены надлежащему функционированию и возрождению ВТО. Если ВТО хочет остаться наиболее значимым форумом для мировой торговой системы, она должна решать проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество в вопросах нынешней торговой системы, ради интересов всех", - заявил он перед встречей с гендиректором организации Нгози Оконджо-Ивеалой.
Ранее Макрон на его ежегодной встрече с послами в Париже осудил правила международной торговли. По его словам, их не соблюдают ни США, ни Китай.