Еврокомиссар по торговле отверг заявления Макрона о функционировании ВТО

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) не функционирует должным образом.

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович отверг заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) не функционирует должным образом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Euronews.

Шефчович подчеркнул приверженность ЕС правилам организации и обвинил Макрона в скептицизме в данном вопросе.

"Мы привержены надлежащему функционированию и возрождению ВТО. Если ВТО хочет остаться наиболее значимым форумом для мировой торговой системы, она должна решать проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество в вопросах нынешней торговой системы, ради интересов всех", - заявил он перед встречей с гендиректором организации Нгози Оконджо-Ивеалой.

Ранее Макрон на его ежегодной встрече с послами в Париже осудил правила международной торговли. По его словам, их не соблюдают ни США, ни Китай.