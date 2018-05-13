Еврокомиссар по конкуренции утверждает, что "Северный поток - 2" не в интересах ЕС

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступила с утверждением, что реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" не в интересах Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"Проект трубопровода "Северный поток - 2" не в европейских интересах", - сказала еврокомиссар. "У нас общая стратегия, которая предусматривает получение энергии из разных источников и должна позволить нам не так сильно зависеть от России", - добавила Вестагер. "Речь идет, в том числе, об интересах в области безопасности", - утверждала она.

С критикой реализации проекта также выступил в интервью Funke новый посол США в Германии Ричард Гренелл. "Мы очень обеспокоены из-за проекта "Северный поток", - сказал он. По его мнению, "речь идет о российском влиянии".

"Мы очень тесно работаем с европейцами, которые также разделяют обеспокоенность, - утверждал американский дипломат. - Мы делаем все, что можем, чтобы изменить существующую динамику". Гренелл считает, что нынешняя стратегия в том, что касается строительства трубопровода, "очень проблематична".