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Еврокомиссар: План помощи Украине на две трети будет состоять из кредитов

Еврокомиссар: План помощи Украине на две трети будет состоять из кредитов Фонд помощи Украины на 2024-2027 годы, размер которого составит 50 млрд евро, будет на две трети состоять из кредитов. Остальная часть будет покрыта грантами.
Другие страны
14 июля 2023 г. 12:16
Еврокомиссар: План помощи Украине на две трети будет состоять из кредитов

Фонд помощи Украины на 2024-2027 годы, размер которого составит 50 млрд евро, будет на две трети состоять из кредитов. Остальная часть будет покрыта грантами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Предложенный Еврокомиссией фонд помощи Украине будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов и рассчитан до 2027 года. То есть мы предлагаем значительный среднесрочный пакет и рассчитываем, что другие доноры также внесут свой вклад", - сказал он.

Bloomberg писал, что ЕК предложит Украине пакет финансовой помощи на 50 млрд евро. По информации агентства, деньги могут быть выделены под обязательство проведения реформ для улучшения ситуации с верховенством закона и при борьбе с коррупцией в виде грантов, льготных кредитов или гарантий.

Сейчас Киев получает финансирование без предварительных условий. Программа 2023 года составляет 18 млрд евро, или 1,5 млрд евро в месяц. В пересчете на год объем бюджетной помощи ЕС Киеву в 2024-2027 годах составит 12,5 млрд евро (1,045 млрд евро в месяц).

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в июне представила предложение о выделении Украине этого пакета среднесрочной помощи. Одновременно она запросила страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет ЕС в размере 66 млрд евро до конца 2027 года для формирования новой программы помощи Киеву и на покрытие других экстренных потребностей бюджета ЕС.

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