Еврокомиссар отказался от поездки в США на саммит по вопросам торговли

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от поездки в США на саммит по вопросам торговли и технологий, так как на мероприятии недостаточно освещены проблемы, волнующие европейских лидеров.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от поездки в США на саммит по вопросам торговли и технологий, так как на мероприятии недостаточно освещены проблемы, волнующие европейских лидеров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению некоторых СМИ, в Брюсселе и других столицах Европы в последнее время не скрывают недовольства принятым в США законом о снижении инфляции. При этом данный вопрос на саммите превратился в "тему для обсуждения за 45-минутным обедом", заявил помощник Бретона, поясняя причину отказа своего шефа от посещения мероприятия.

Ожидается, что Бретон поедет в США лишь в начале 2023 года для обсуждения цифровых и технологических технологий, космоса и киберпространства.

Саммит Совета по торговле и технологиям США-ЕС должен пройти на следующей неделе в Университете Мэриленда.

Утвержденный президентом США Джо Байденом в августе закон в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и имеющих произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Согласно документу, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", предусматривается выделение 370 млрд долларов на чистую энергетику, а также достижение климатических целей, 64 млрд долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В Евросоюзе считают этот закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Бретон заявлял, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.