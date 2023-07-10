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Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции

Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции Cоциальные сети предприняли недостаточно усилий, чтобы предотвратить распространение недавних беспорядков во Франции.
Другие страны
10 июля 2023 г. 18:49
Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции

Cоциальные сети предприняли недостаточно усилий, чтобы предотвратить распространение недавних беспорядков во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции France Info.

"Социальные сети сделали недостаточно", - заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать усилия соцсетей по борьбе с распространением беспорядков во Франции. Бретон пояснил, что публикации, призывающие к насилию, "в первую очередь тиражировались в TikTok и Snapchat" вследствие работы алгоритмов, "продвигающих вирусный контент, способствующий рекламной монетизации".

Еврокомиссар подчеркнул, что закон о регулировании соцсетей, вступающий в силу в конце лета, положит конец подобным практикам. Начиная с конца августа при появлении "разжигающего ненависть контента, который, например, призывает к бунтам, убийствам или сжиганию автомобилей, соцсети будут обязаны немедленно удалить его". Нарушителей ждет "серьезное наказание" вплоть до блокировки соцсети в странах ЕС. "Вмешательство будет оперативным", - добавил комиссар.

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Версия на английском языке European Commissioner accuses social networks of insufficient efforts to contain unrest in France

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