Еврокомиссар обсудила с новыми властями Сирии создание инклюзивного правительства

Европейский комиссар по гуманитарной помощи Хаджа Лахбиб посетила Сирию, став первым представителем ЕС в стране после смены власти.

Европейский комиссар по гуманитарной помощи Хаджа Лабиб посетила Сирию, став первым представителем ЕС в стране после смены власти в арабской республике.

Об передает Report со ссылкой на западные СМИ.

Комиcсар Хаджа Лабиб в Дамаске встретилась с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и выразила надежду на создание инклюзивного правительства, которое учитывает все многообразие сирийского общества.

Лабиб на встрече объявила о выделении 235 млн евро для гуманитарной помощи Сирии и соседним странам. Эти средства направят на обеспечение жильем, продуктами, водой, образованием и медицинской помощью.

Также обсуждался вопрос возможного смягчения международных санкций против Сирии, который будут рассматривать министры иностранных дел ЕС 27 января в Брюсселе.