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Еврокомиссар не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов

Еврокомиссар не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов, даже если общая ситуация рождает некоторую неуверенность.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 17:36
Еврокомиссар не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов, даже если общая ситуация рождает некоторую неуверенность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС со ссылкой на агентство ANSA

"Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждет, есть положительные сигналы, такие как снижение инфляции, цен на энергоносители, достаточно устойчив рынок труда", - сказал он.

По его мнению, способствовать восстановлению экономики будут специальные фонды ЕС, выделенные на эти цели для смягчения последствий пандемии. В частности, он не видит проблем для реализации соответствующего плана в Италии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия как минимум на месяц отложила выделение следующего транша из этого фонда для Италии в размере €19 млрд в связи с отставанием по реализации утвержденных целей плана восстановления и укрепления экономики

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