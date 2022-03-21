Еврокомиссар: Количество украинских беженцев в ЕС достигло 3,3 млн

В страны Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны России против Украины.

В страны Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции во время визита в Эстонию.

"Сейчас 3,3 миллиона украинцев спасаются бегством в странах Евросоюза", - заявила Йоханссон.

Также она сказала, что в самой Украине почти удвоилось число внутренне перемещенных лиц, и поэтому предположительно число беженцев из Украины увеличится.

Комиссар ЕС сообщила, что наибольшее число украинских беженцев прибыло в Польшу - 2 млн человек, половина из которых дети, также 600 тыс. - в Румынию, 270 тыс. - в Венгрию, 250 тыс. – в Чехию, 220 тыс. - в Словакию. В Эстонии уже 25 тыс. украинских беженцев.

Йоханссон отметила, что эта ситуация беспрецедентная, ее нельзя сравнить с ситуацией 2015-2016 годов, когда за эти два года в ЕС из разных стран мира прибыло менее 2 млн беженцев. "Сейчас мы видим 3,3 млн человек меньше чем за четыре недели", - подчеркнула она и добавила, что это создает дополнительное давление на общества в странах ЕС.