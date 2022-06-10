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Еврокомиссар: Инициатива "Открытые Балканы" ускорит вступление балканских стран в ЕС

Еврокомиссар: Инициатива "Открытые Балканы" ускорит вступление балканских стран в ЕС Инициатива "Открытые Балканы" может привести к ускоренной интеграции стран Балканского региона в Евросоюз.
Другие страны
10 июня 2022 г. 17:25
Еврокомиссар: Инициатива Открытые Балканы ускорит вступление балканских стран в ЕС

Инициатива "Открытые Балканы" может привести к ускоренной интеграции стран Балканского региона в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал еврокомиссар Оливер Варгейи, выступая на черногорском канале "Адрия".

"Я думаю, что это очень важная инициатива, которая может значительно ускорить европейскую интеграцию в регионе, то есть она может показать преимущества четырех свобод, на которых основан Европейский союз", - заявил Варгейи. Еврокомиссар также высказал мнение, что данная инициатива "должна быть частью процесса присоединения", и выразил удовлетворение скорым присоединением Черногории к "Открытым Балканам".

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве ("Открытые Балканы"), которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе.

В 2017 году президент Сербии Александар Вучич предложил создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынки стран с населением 18 млн человек (Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории). Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил 243,5 млрд долларов.

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