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Еврокомиссар: ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году

Еврокомиссар: ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.
Другие страны
20 января 2024 г. 06:18
Еврокомиссар: ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году

Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.

Как передает Report со ссылкой на гостелерадио ERR, об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"К концу марта-апреля мы сможем произвести 1 млн снарядов в Европе [для поставок в Украину]. Другими словами, мы придерживаемся своих обязательств. И я также говорю вам, что к концу этого года мы выйдем на мощность производства 1,3-1,4 млн снарядов", - заявил находившийся с визитом в Таллине еврокомиссар на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По его данным, на встрече обсуждали повышение готовности Европы к обороне и Стратегию Европейской комиссии в области оборонной промышленности.

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı Aİ-nin 2024-cü ildə 1,4 milyon mərmi istehsal edə biləcəyini açıqlayıb

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