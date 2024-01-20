Еврокомиссар: ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году

Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.

Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.

Как передает Report со ссылкой на гостелерадио ERR, об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"К концу марта-апреля мы сможем произвести 1 млн снарядов в Европе [для поставок в Украину]. Другими словами, мы придерживаемся своих обязательств. И я также говорю вам, что к концу этого года мы выйдем на мощность производства 1,3-1,4 млн снарядов", - заявил находившийся с визитом в Таллине еврокомиссар на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По его данным, на встрече обсуждали повышение готовности Европы к обороне и Стратегию Европейской комиссии в области оборонной промышленности.

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев.