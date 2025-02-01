Еврокомиссар: ЕС предстоит долгий путь до создания оборонных фондов

Создание оборонных фондов ЕС является процессом, который потребует длительного времени и особых усилий лидеров стран-членов.

Создание оборонных фондов ЕС является процессом, который потребует длительного времени и особых усилий лидеров стран-членов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом изданию Lietuvos rytas заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

"Еврокомиссия беспокоится о том, чтобы такие финансовые инструменты (оборонные фонды) появились, - приводятся в публикации его слова. - О потребности в них известно, но предстоит пройти долгий путь, чтобы можно было договориться о таких фондах, о механизме их функционирования, установить порядок, как данные средства поступят в каждую из стран-членов".

Еврокомиссар выступил с критикой своей страны, которая сначала заявила о значительном повышении оборонных расходов, а потом начала искать источники увеличения финансирования обороны и решила, что это бремя можно переложить на Брюссель. "Литовские министры утверждают, что будут искать средства в каких-то мифических фондах ЕС, которые еще не созданы", - отметил Кубилюс.

Госсовет обороны Литвы в январе заявил о повышении военных ассигнований с 2026 года до 5-6% валового внутреннего продукта (в бюджете на 2025 год это составляет 3,03%), после чего министр обороны Довиле Шакалене заявила, что надо оказывать давление на ЕС для участия сообщества в финансировании обороны членов организации.