Еврокомиссар: ЕС не будет отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Евросоюз не собирается отменять санкции в отношении России, даже если это сделают США.
Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По его словам, ЕС будет проводить собственную санкционную политику.
"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ЕС отменять свои санкции в отношении РФ, если их начнут отменять в США взамен на прекращение огня.