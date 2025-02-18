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Еврокомиссар: ЕС не будет отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Еврокомиссар: ЕС не будет отменять санкции против РФ, даже если это сделают США Евросоюз не собирается отменять санкции в отношении России, даже если это сделают США.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 13:12
Еврокомиссар: ЕС не будет отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Евросоюз не собирается отменять санкции в отношении России, даже если это сделают США.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, ЕС будет проводить собственную санкционную политику.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ЕС отменять свои санкции в отношении РФ, если их начнут отменять в США взамен на прекращение огня.

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Версия на азербайджанском языке Avropa komissarı: Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyəcək

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