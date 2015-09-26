Еврокомиссар: ЕС может с 2017 года отменить визы для турок

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз может с 2017 года отменить въездные визы для граждан Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"С моей точки зрения, вполне возможна отмена через два года визового режима для граждан Турции, въезжающих в страны Шенгенской зоны, если будут выполнены необходимые для этого условия", - сообщил в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag в субботу, 26 сентября, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

В числе условий отмены он назвал действующий пограничный контроль, выдачу биометрических паспортов, а также сотрудничество Анкары с Евросоюзом в выявлении поддельных документов для въезда.