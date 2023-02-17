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Еврокомиссар: ЕС и Британия добились хорошего прогресса в переговорах по Brexit

Еврокомиссар: ЕС и Британия добились хорошего прогресса в переговорах по Brexit Евросоюз достиг c британской стороной "хорошего прогресса" в ходе переговоров по Североирландскому протоколу соглашения о Brexit.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 18:43
Еврокомиссар: ЕС и Британия добились хорошего прогресса в переговорах по Brexit

Евросоюз достиг c британской стороной "хорошего прогресса" в ходе переговоров по Североирландскому протоколу соглашения о Brexit.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефкович после встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Конструктивное взаимодействие. Хороший прогресс. Общая цель ясна: совместные решения, отвечающие повседневным заботам людей в Северной Ирландии", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и чиновников разработать план восстановления отношений страны с Евросоюзом. Речь идет о более тесном сотрудничестве в областях обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

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