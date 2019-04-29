Еврокомиссар: ЕС должен ускорить прием балканских стран в организацию

Скорейший прием балканских стран в ЕС соответствуют интересам самого Евросюза.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в преддверии саммита западнобалканских государств в Берлине.

"Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил Й.Хан в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, балканские страны - это соседи ЕС и их ситуация в сфере политике и экономики не может и не должна быть безразлична европолитикам.

Еврокомиссар призвал к поочередному приему западнобалканских стран в состав ЕС.

"Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств - это хорошо, она подстегивает", - сказал Й.Хан.

Отметим, что 29 апреля в ведомстве федерального канцлера в Берлине пройдет саммит с участием западнобалканских государств, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово.