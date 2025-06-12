Еврокомиссар: Диверсификация поставок газа и энергоэффективность позволяют ЕС отвечать на вызовы

Еврокомиссар: Диверсификация поставок газа и энергоэффективность позволяют ЕС отвечать на вызовы

Энергоэффективность имеет огромный потенциал для экономии. Основные проблемы, с которыми сталкивается Европа и мир в целом, когда речь идет об энергетической политике, это доступность и приемлемость по цене, климатический кризис и энергобезопасность.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на открытии 10-й ежегодной глобальной конференции по энергоэффективности в Брюсселе заявил комиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"У нас сотни миллионов людей на этой планете, которые не имеют доступа к чистой энергии. У нас есть компании, которые борются за конкурентоспособность и рост, потому что счета за энергию слишком высоки. В то же время мы сталкиваемся с огромным климатическим кризисом, который, к сожалению, только ухудшается, и, безусловно, в Европе, энергетическая политика также касается безопасности", - отметил он.

По словам Йоргенсена, не только в наиболее уязвимых странах, даже в Европе, каждый десятый европеец находится под угрозой "энергетической бедности".

"Прошлой зимой 47 миллионов человек не смогли отапливать свои дома. Хотя мы склонны сосредотачиваться на внедрении большего количества возобновляемых источников энергии на протяжении многих лет, возобновляемые источники энергии дешевле, и мы подсчитали, что с 2021 по 2023 год мы сэкономили почти 100 миллиардов евро на наших счетах за энергию в Европе на внедрении новых возобновляемых источников энергии. Но на самом деле потенциал для большинства домохозяйств, для большинства компаний будет еще больше, если мы внедрим просто известные технологии энергоэффективности. Это требует инвестиций, но они быстро окупаются", - сказал комиссар.

Йоргенсен также остановился на вопросе климатического кризиса, который уже приносит свои неприятные результаты. Он отметил, что проблема только усугубляется.

Комментируя ситуацию в Украине комиссар сказал, что Европейский Союз делает все возможное, чтобы помочь украинскому народу и правительству. "Также в энергетическом секторе. К сожалению, энергетический сектор был поражен и является мишенью для российских атак. Мы тратим много ресурсов, помогая как можем. Но война влияет и на Европу", - добавил он.

Конференция организована Международным энергетическим агентством совместно с Еврокомиссией.