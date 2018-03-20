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    Еврокомиссар: Число запросов на убежище в ЕС снизилось на 50% за год

    Ситуация вернулась к докризисному уровню

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году число запросов на предоставление убежища в Евросоюзе упало на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом написал еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос в своем твиттере.

    "Наши общие усилия по управлению миграцией в ЕС приносят плоды. Число заявок на предоставление убежища в 2017 году упало на 50% по сравнению с 2016 годом и находится на аналогичном 2014 году уровне", - заявил Д.Аврамопулос.

    Он подчеркнул, что ситуация вернулась к докризисному уровню.

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