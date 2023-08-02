Еврокомиссар Бретон стремится занять пост главы Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который, в частности, отвечает за реализацию европейского плана милитаризации экономики и поставок снарядов Украине, намерен сменить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в 2024 году, когда

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который, в частности, отвечает за реализацию европейского плана милитаризации экономики и поставок снарядов Украине, намерен сменить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в 2024 году, когда истечет первый срок ее полномочий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Politico

"Уже не вызывает сомнений, что Бретон хочет этот пост. Фактически это становится все более очевидно каждый день", - приводит издание слова неназванного источника в Еврокомиссии.

Как отмечает газета, Бретон уже делает все возможное, чтобы его назначение на следующий пятилетний срок выглядело неизбежным.

По информации издания, Бретон "сосредоточил в своих руках огромную власть", он утверждает все решения ЕС, касающиеся функционирования общего рынка - "от закупок вакцин против COVID-19 и снарядов для военных усилий Украины [которые осуществляются по структурно схожей схеме] до надзора за рынком цифровых услуг в Европе".

В ближайшее время полномочия Бретона могут еще больше расшириться, если ЕК осенью покинет Маргрете Вестагер, которая является заместителем фон дер Ляйен и занимается вопросами конкуренции. В частности, именно Вестагер вместе с Бретоном вела многочисленные антимонопольные расследования ЕК против крупнейших американских цифровых корпораций и выписывала им штрафы на миллиарды евро. Кандидатура Вестагер рассматривается сейчас на пост главы Европейского инвестиционного банка.