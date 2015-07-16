Еврогруппа выделит Греции бридж-кредит на 7 млрд. евро

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Еврогруппа одобрила бридж-кредит (краткосрочный заем, который тратится на выполнение текущих обязательств должника) на сумму 7 млрд. евро для Греции.

Как сообщает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что о решении будет официально объявлено в пятницу, 17 июля, после проработки технических деталей. Кроме того, ожидается одобрение кредита парламентами стран ЕС.

Бридж-кредит направлен на то, чтобы помочь Афинам выплатить 3,5 миллиарда евро Европейскому центральному банку 20 июля и поддержать страну на плаву, пока премьер-министр Греции Алексис Ципрас ведет переговоры о финансовой поддержке Евросоюза.