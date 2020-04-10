Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену.

"Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на €500 млрд согласован", - заявил он.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр уже назвал итоги совещания "отличной новостью".

Напомним, что это уже вторая видеоконференция европейских министров финансов на эту тему. Первая продолжалась более 16 часов с вечера вторника до утра среды и завершилась безрезультатно.