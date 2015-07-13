Еврогруппа соберется в третий раз за три дня, чтобы избрать нового председателя

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Члены Еврогруппы (совета министров финансов еврозоны) вновь соберутся в понедельник в бельгийской столице, на этот раз на плановое заседание. Эта встреча Еврогруппы станет третьей за три последних дня, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Главной ее темой станет избрание нового председателя, срок полномочий которого составляет 2,5 года.

Кроме того, можно ожидать, что министры финансов зоны евро продолжат обсуждение третьей программы помощи Греции, после того как саммит глав государств примет к утру политическое решение относительно того, останутся ли Афины в зоне евро.

Этот пост будут оспаривать действующий глава Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум и министр экономики и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо.

Испанская сторона настояла на том, чтобы "голосование было открытым". "По настоянию испанской стороны министры финансов 19 стран зоны евро будут голосовать поднятием руки", - сообщил ранее европейский источник.

Шансы нынешнего главы Еврогруппы сохранить за собой этот пост достаточно высоки и станут еще значительнее в случае положительного решения греческой дилеммы.