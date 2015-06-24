Еврогруппа попытается достичь соглашения с Грецией на внеочередном заседании в Брюсселе

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Министры финансов стран зоны евро попытаются в среду на внеочередном заседании Еврогруппы достичь долгожданного соглашения между Грецией и международными кредиторами - Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ о программе реформ и разблокировании 7,2 млрд евро в рамках второй программы макрофинансовой помощи Афинам, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник на внеплановом саммите ЕС глава Евросовета Дональд Туск, участники Еврогруппы должны в среду найти выход из тупика, чтобы представить его 25 июня главам государств и правительств сообщества.

"Институты (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) приступят к анализу новых предложений (Афин по реформам - прим. ТАСС) немедленно. Еврогруппа может утвердить их в среду вечером, чтобы завершить работу к утру четверга (25 июня), когда в Брюсселе состоится плановый саммит ЕС, - сказал Туск. - Предложения Греции по реформам позволили сделать шаг к решению проблемы с кредиторами". При этом он отметил, что предварительная оценка греческих предложений кредиторами "является позитивной".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что программа поддержки инвестиций в 35 млрд евро до 2020 года остается частью предложений ЕС Греции. "Я хочу, чтобы это знал каждый гражданин Греции", - сказал он.

Накануне Еврокомиссия подтвердила, что все три института делают все возможное, чтобы соглашение с Грецией было достигнуто до конца этой недели. "Юнкер уверен, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе. Мы работаем над тем, чтобы так и произошло", - сказал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Что касается настроя Греции, то она, по словам премьер-министра Алексиса Ципраса, готова сделать больше, чем просили кредиторы. "Наши предложения идут дальше, чем просили кредиторы", - сказал он.