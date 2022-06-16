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Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления. О
Другие страны
16 июня 2022 г. 22:54
Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврогруппы.

"Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран - членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года", - говорится в документе.

Ранее отмечалось, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года. По данным ЕК, Хорватия готова перейти на евро, а число членов еврозоны достигнет двадцати.

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