Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления. О

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года в связи с выполнением этой страной всех критериев для вступления.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврогруппы.

"Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран - членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года", - говорится в документе.

Ранее отмечалось, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года. По данным ЕК, Хорватия готова перейти на евро, а число членов еврозоны достигнет двадцати.