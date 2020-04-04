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Еврогруппа намерена выделить полтриллиона евро помощи ЕС из-за COVID-19

Еврогруппа намерена выделить полтриллиона евро помощи ЕС из-заCOVID-19

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Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) намерены на заседании 7 апреля согласовать новый пакет помощи сообществу объемом в полтриллиона евро для преодоления последствий пандемии нового коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава Еврогруппы Марио Сентено в интервью европейским изданиям, текст которого опубликован на сайте Совета ЕС.

"Мы собираемся предложить новый пакет мер по защите еврозоны и Евросоюза. Мы работаем над созданием кредитной линии Европейского стабилизационного механизма, открытой для всех стран, на сумму до 240 млрд евро. Затем у нас есть предложение Европейского инвестиционного банка увеличить емкость панъевропейского гарантийного фонда до 200 млрд евро. Это касается предприятий ЕС, особенно малых и средних предприятий. Кроме того, Еврокомиссия представила резерв в размере 100 млрд евро для схем защиты занятости. Эти меры представляют собой страховочную сеть примерно в полтриллиона евро", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать от заседания Еврогруппы 7 апреля.

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