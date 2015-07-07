Еврогруппа готова провести телеконференцию сразу после запроса Афин

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/Внеочередная телеконференция совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) состоится завтра только после получения запроса Греции на новые кредиты из Европейского механизма стабильности (ESM), уточняется в сообщении Еврогруппы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее министр финансов Финляндии Александр Стубб заявил, что Греция представит этот запрос в ближайшие часы, самое позднее — утром в среду. Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум сообщил, что телеконференция запланирована на утро среды.

"Запрос ожидается завтра, 8 июля. Еврогруппа готова провести телеконференцию в тот же день, когда запрос будет получен", — говорится в сообщении совета.