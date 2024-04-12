Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе.

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе.

Как передает Report , парламентарии отказались утверждать бюджетные расходы Совета ЕС на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами противоракетной обороны.

Евродепутаты выступили за перенос голосования по утверждению расходов Совета Евросоюза на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО).

Подчеркивается, что за данное решение проголосовали 515 депутатов, против — 62, еще 20 воздержались.

Депутаты с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95 процентов бюджета ЕС.