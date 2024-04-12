Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе.
Как передает
Евродепутаты выступили за перенос голосования по утверждению расходов Совета Евросоюза на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО).
Подчеркивается, что за данное решение проголосовали 515 депутатов, против — 62, еще 20 воздержались.
Депутаты с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95 процентов бюджета ЕС.