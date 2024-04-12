О нас

Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш из-за Украины Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 05:26
Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе.

Как передает Report, парламентарии отказались утверждать бюджетные расходы Совета ЕС на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами противоракетной обороны.

Евродепутаты выступили за перенос голосования по утверждению расходов Совета Евросоюза на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО).

Подчеркивается, что за данное решение проголосовали 515 депутатов, против — 62, еще 20 воздержались.

Депутаты с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95 процентов бюджета ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamentinin deputatları Ukraynaya görə demarş keçirib

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi