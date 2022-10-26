Евродепутаты призвали расширить полномочия ЕС для пресечения шпионажа

Ряд депутатов Европарламента потребовал расширить полномочия правоохранительных органов ЕС для пресечения неправомерного использования шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group и аналогичного ПО на территории сообщества.

Ряд депутатов Европарламента потребовал расширить полномочия правоохранительных органов ЕС для пресечения неправомерного использования шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group и аналогичного ПО на территории сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета The Financial Times.

По словам депутата Европарламента от Нидерландов Софи Вельд, которая возглавляет расследование об использовании Pegasus, "Брюсселю необходимо предоставить полномочия наподобие тех, которые имеет ФБР США, для рассмотрения и пресечения нарушений".

"Подобные технологии угрожают демократии и частной жизни людей, а правительства по всей Европе шпионят за своими гражданами", - добавила она.

Летом прошлого года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч людей по всему миру с помощью программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств.