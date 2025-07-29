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Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Израиля Группа из 40 депутатов Европейского парламента выступила с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против властей Израиля и приостановить действие Соглашения об ассоциации с этой страной.
Другие страны
29 июля 2025 г. 19:25
Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Группа из 40 депутатов Европейского парламента выступила с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против властей Израиля и приостановить действие Соглашения об ассоциации с этой страной.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Euronews, в распоряжении которого оказалось совместное заявление парламентариев.

Законодатели из 14 стран ЕС настаивают на привлечении правительства Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху к ответственности за действия, которые, по их словам, "грубо нарушают Женевскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права". В заявлении содержится прямой призыв к Евросоюзу ввести санкции против израильских властей, а также приостановить торговое соглашение, предоставляющее Израилю привилегии на европейском рынке и доступ к ряду программ финансирования. Этот документ действует с 2000 года.

Евродепутаты подчеркивают необходимость быстрых действий в ответ на происходящее в секторе Газа.

Ранее, 28 июля, испанская газета El País сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность частичной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Одним из обсуждаемых шагов может стать исключение Израиля из программы Horizon Europe.

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Версия на английском языке Cross-party EU lawmakers call for sanctions on Israel over Gaza ‘atrocities’
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamentinin deputatları Aİ-ni İsrailə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb

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