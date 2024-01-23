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Евродепутаты выразили обеспокоенность в связи с разрушением демократии в ЕС

Евродепутаты выразили обеспокоенность в связи с разрушением демократии в ЕС Члены Европейского парламента “глубоко обеспокоены” разрушением демократии, верховенства закона и основных прав во всем Европейском Союзе.
Другие страны
23 января 2024 г. 20:04
Евродепутаты выразили обеспокоенность в связи с разрушением демократии в ЕС

Члены Европейского парламента глубоко обеспокоены разрушением демократии, верховенства закона и основных прав во всем Европейском Союзе.

Как передает Report, об этом говорится в проекте доклада "О состоянии верховенства закона в 2023 году", который был одобрен во вторник Комитетом по гражданским свободам.

В документе евродепутаты также критикуют конкретные страны ЕС, в которых выявлены серьезные проблемы.

Среди ключевых вопросов, упомянутых в докладе — реформы уголовного права в Словакии, закон об амнистии в Испании, коррупция и основные препятствия, с которыми сталкиваются информаторы, недавние события в Греции, связанные с использованием шпионского ПО, запланированная реструктуризацию радио и телевидения Словакии, а также проблемы во Франции после недавнего задержания репортера и незаконного прослушивания телефонных разговоров голландского журналиста.

Также выражается сожаление по поводу гибели беженцев и мигрантов на море, которые часто становятся жертвами торговли людьми. В связи с этим, депутаты Европарламента напоминают государствам-членам об их обязательствах по международному праву оказывать помощь людям, терпящим бедствие.

Проект доклада будет вынесен на пленарное голосование на предстоящем первом пленарном заседании, которое пройдет с 5 по 8 февраля.

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