Евродепутатов не удовлетворили ответы Цукерберга на слушаниях

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Лидеры фракций Европарламента (ЕП) остались недовольны выступлением главы компании Facebook Марка Цукерберга на специальных слушаниях во вторник в комитете ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

"Я задал вам шесть вопросов, на которые требовалось ответить "да" или "нет", но ответов так и не получил. Вы неспроста попросили именно такой формат. Это не конец истории", - заявил сопредседатель фракции "зеленых" в ЕП Филипп Ламберт, добавив, что депутаты будут настаивать на проведении еще одних слушаний.

"Остается ряд вопросов, заданных моими коллегами, на которые я желаю получить ответ", - заявил в конце слушаний лидер фракции европейских либералов Ги Верхофстадт. Председатель Европарламента Антонио Таяни в свою очередь заверил парламентариев в том, что Facebook придется предоставить ответы в письменном виде по каждому вопросу в течение ближайших нескольких дней.