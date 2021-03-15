Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией

Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением

Пандемия коронавируса выявила определенные недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает некомпетентность данного блока. Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.

"Данный кризис выявил преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства. Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор", - заявил Бэ.

Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.

Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о COVID-паспортах.

"Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны", - заявил он.