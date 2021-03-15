О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией

Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением
Другие страны
15 марта 2021 г. 16:55
Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией

Пандемия коронавируса выявила определенные недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает некомпетентность данного блока. Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.

"Данный кризис выявил преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства. Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор", - заявил Бэ.

Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.

Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о COVID-паспортах.

"Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin pandemiyaya qarşı tədbirlərində nöqsanların olduğu bildirilir

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi