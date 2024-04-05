Евродепутат: Госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Страна накопила долг в размере 900 млрд евро с 2017 года, долговое бремя в этом году увеличится до 57 млрд евро.

Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Страна накопила долг в размере 900 млрд евро с 2017 года, долговое бремя в этом году увеличится еще на 57 млрд евро.

Как передает Report, об этом депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье написал в своем обращении к Еврокомиссии.

Он также предупредил, что если агентства понизят рейтинг Франции, это ухудшит доверие к президенту Эмманюэлю Макрону и его правительству.

Парламентарий также отметил, что комитет по вопросам финансов Сената Франции проверил Министерство экономики и раскритиковал французское правительство за "сокрытие информации".

Комитет предупредил, если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он может достичь уровня в 5,7% и 5,9% ВВП соответственно. Тем не менее, по данным официальной статистики, переданной в Комиссию, его показатели находились на уровне в 4,4% и 3,7%.

"Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета?", - задал вопрос Дидье.