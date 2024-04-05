О нас

Евродепутат: Госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

Евродепутат: Госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Страна накопила долг в размере 900 млрд евро с 2017 года, долговое бремя в этом году увеличится до 57 млрд евро.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 11:04
Евродепутат: Госфинансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии. Страна накопила долг в размере 900 млрд евро с 2017 года, долговое бремя в этом году увеличится еще на 57 млрд евро.

Как передает Report, об этом депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье написал в своем обращении к Еврокомиссии.

Он также предупредил, что если агентства понизят рейтинг Франции, это ухудшит доверие к президенту Эмманюэлю Макрону и его правительству.

Парламентарий также отметил, что комитет по вопросам финансов Сената Франции проверил Министерство экономики и раскритиковал французское правительство за "сокрытие информации".

Комитет предупредил, если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он может достичь уровня в 5,7% и 5,9% ВВП соответственно. Тем не менее, по данным официальной статистики, переданной в Комиссию, его показатели находились на уровне в 4,4% и 3,7%.

"Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета?", - задал вопрос Дидье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransanın maliyyə vəziyyəti fəlakətli həddədir
Версия на английском языке MEP: France’s public finances in catastrophic state

Другие новости из категории

СМИ: На границе Ирана и Ирака зафиксировали полет светящегося объекта
СМИ: На границе Ирана и Ирака зафиксировали полет светящегося объекта
5 апреля 2024 г. 09:56
В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение
5 апреля 2024 г. 08:36
Южная Корея запустит второй разведывательный спутник
Южная Корея запустит второй разведывательный спутник
5 апреля 2024 г. 08:12
США хотят ограничить размещение оружия в космосе
США хотят ограничить размещение оружия в космосе
5 апреля 2024 г. 06:54
Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 10
Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 10
5 апреля 2024 г. 06:27
Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет
Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет
5 апреля 2024 г. 05:25
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
5 апреля 2024 г. 01:17
Хуситы атаковали не менее 90 судов после обострения в секторе Газа
Хуситы атаковали не менее 90 судов после обострения в секторе Газа
5 апреля 2024 г. 00:19
Байден заявил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам
Байден заявил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам
4 апреля 2024 г. 22:36
В Индии произошло сильное землетрясение
В Индии произошло сильное землетрясение
4 апреля 2024 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi